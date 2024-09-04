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Жителі Дніпра масово залишаються без газу через вандалів, які крадуть обладнання

Сьогодні 17:59
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У Дніпрі жителі одного із будинку без газу, бо обладнання покради невідомі злодії.

Новости Днепра про Жителі Дніпра масово залишаються без газу через вандалів, які крадуть обладнання

Жителі лівого берега жаліються на невідомих злодіїв, які крадуть газові ящики на житлових багатоповерхівках. Про цей неприємний факт розповіли в Facebook-спільноті Райончик. 

Пан Євген стверджує, що жителі одного із будинків вже третій день без газу. Причина відсутності газопостачання – вандали, які покрали обладнання, через що система не може нормально працювати.

Офіційно відсутність газу компанія-постачальник не коментувала, але дніпряни стверджують що газовики нібито не поспішають повертати блакитне паливо в домівки та не реагують на їхні дзвінки.

Тим часом жителів району попереджають сусідів про ймовірних крадіїв і закликають людей бути пильними. Зокрема, радять запитувати документи у невідомих, які щось роблять з газовими ящиками.

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Новости Днепра про Жителі Дніпра масово залишаються без газу через вандалів, які крадуть обладнанняУкраїнська

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