Жителі Дніпра масово залишаються без газу через вандалів, які крадуть обладнання

Жителі лівого берега жаліються на невідомих злодіїв, які крадуть газові ящики на житлових багатоповерхівках. Про цей неприємний факт розповіли в Facebook-спільноті Райончик.
Пан Євген стверджує, що жителі одного із будинків вже третій день без газу. Причина відсутності газопостачання – вандали, які покрали обладнання, через що система не може нормально працювати.
Офіційно відсутність газу компанія-постачальник не коментувала, але дніпряни стверджують що газовики нібито не поспішають повертати блакитне паливо в домівки та не реагують на їхні дзвінки.
Тим часом жителів району попереджають сусідів про ймовірних крадіїв і закликають людей бути пильними. Зокрема, радять запитувати документи у невідомих, які щось роблять з газовими ящиками.
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