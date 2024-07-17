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Жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК

Вчора 16:29
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Дніпряни скаржаться на відсутність комунікації з ДТЕК та ЦЕК щодо аварійних відключень світла.

Новости Днепра про Жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК

Вчора, 16 липня, у Дніпрі було застосовано екстрені відключення світла. Крім цього, багато де виникли додаткові проблеми. Зокрема, за деякими адресами при включенні світло з’явилося не у всьому будинку, або не з’явилося зовсім. 

Про скарги містян повідомили в Громадській раді Дніпра. 

Такі повідомлення надійшли, зокрема, від жителів таких вулиць: Березинська, пр. Богдана Хмельницького, Володимира Івасюка, Гідропаркова, Донецьке Шосе, Кільченська, Комбрига Петрова, пр. Мазепи, Менахем-Мендл Шнеєрсона, Моніторна, Набережна Перемоги, пр. Пилипа Орлика, житлові масиви Покровський, Тополя 1, пров. Фестивальний, вул. Юрія Кондратюка.

За словами дніпрян, у їхніх будинках добу не було світла, десь його немає й досі.

При цьому мешканці постраждалих будинків, абоненти як ДТЕК, так і ЦЕК, повідомляють, що у багатьох випадках не могли повідомити компанії про проблему. Заявку, за їхніми словами, неможливо було залишити ні телефоном, ні на сайті. Співробітники компанії, з якими вдавалося зв’язатися, не завжди були обізнані про проблему і стверджували, що світло в цих будинках зараз має бути.

Далі публікуємо пряму мову:

На гарячу лінію ДТЕК дзвонили, вони відповіли, що взагалі не повинні відключати, але світло чекаємо досі, – пише Вікторія з вулиці Березинської.

Тут немає світла вже понад добу.

Заявку ще вчора ДТЕК залишав, так ніхто не приїхав, у результаті другої доби без світла, – пише Євген із проспекту Богдана Хмельницького.

Проспект Богдана Хмельницького, без світла 22 години, ЦЕК не приймає заявки, – пише Ірина.

Гідропаркова, доба немає світла, трубки ніхто не бере, – пише Ганна.

Донецьке Шосе, немає світла доба, до ДТЕК додзвонитися та дописатись неможливо, – пишуть Сергій та Галина.

Набережна Перемоги. Проблема на ТП. До ДТЕК додзвонитися нереально, чекаю 40 хвилин, оператори не відповідають, – пише Ілона.

Пилипа Орлика. Без світла з 7 ранку вчорашнього дня ДТЕК не відповідає, – пише Ірина.

Покровський. Зверталися на гарячу лінію ДТЕК, отримали відповідь, що електроенергію відключають за графіком. А за фактом нам уже добу електрику не включають взагалі, – пише Ірина.

Тополь 1, проблема на ТП. Але додзвонитися ми не можемо до ДТЕК, там або скидають чи трубку не беруть, – пише Неля.

На цей час світло по ряду адрес відсутнє вже понад добу.

Водночас декому все ж вдається дописатися до постачальників, але відповіді представників ДТЕК людей не задовольняють.

Новости Днепра про Жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК

Нагадаємо, у Дніпрі жителі двох великих масивів понад добу сидять зовсім без світла.

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Новости Днепра про Жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕКУкраїнська Новости Днепра про Жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕКРусский

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