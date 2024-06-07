Житель Новомосковська потрапив у лікарню, бо сам собі вколов антибіотик

Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.

У Новомосковську 39-річний чоловік отримав важку анафілактичну реакцію після того, як сам собі вколов антибіотик. Про небезпечність самолікування та проведення медичних маніпуляцій без дозволу лікаря розповіла медик Новомосковської станції екстреної медичної допомоги Тетяна Єсич.

Бригаді “швидкої” довелось буквально рятувати 39-річного мешканця міста Новомосковська, який сам призначив та внутрішньом’язово ввів собі антибіотик цефтриаксон з лідокаїном, – зазначила Тетяна.

Житель Новомосковська самостійно вколов собі антибіотик, але за 6 хвилин відчув себе зле. Він неабияк налякав свою дружину, яка зателефонувала до “швидкої” та благала врятувати свого чоловіка.

Коли фельдшери приїхали на виклик, пацієнт був у важкому стані з порушенням свідомості.

Надана екстрена медична допомога, після якої вітальні функції покращились та чоловік з діагнозом “Анафілактична реакція” був госпіталізований до відділення АІТ КНП “Новомосковська ЦМЛ”, – прокоментувала Тетяна.

Медики ще раз нагадують про те, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

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