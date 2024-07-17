Житель Кривого Рогу заплатив 13 тисяч євро, аби доїхати до Румунії під заднім сидінням маршрутки

За незручний трансфер через кордон з Румунією чоловік заплатив 13 тисяч євро.

Житель Кривого Рогу ховався в ніші для багажу під заднім сидінням буса, аби непомітно потрапити до Румунії. Втім, прикордонники виявили чоловіка, який намагався це зробити.

Як розповіли в ДПСУ, на кордоні зупинили водія з Чернівців, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення між Україною та Румунією. Перевізник майже щодня перетинає кордон через пункт пропуску “Порубне”.

Однак цього разу водій мав намір незаконно перевезти за межі України чоловіка. Про це дізналися прикордонники, які зупинили жителя Чернівців, що як зазвичай, прямував до Румунії за кермом пасажирського мікроавтобуса.

Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили чоловіка, захованого в багажній ніші.

Як з’ясувалося, незаконний пасажир є жителем Кривого Рогу та за доставлення до Румунії без прикордонно-митного оформлення заплатив водію 13 тисяч євро. Також прикордонники встановили ще двох осіб, причетних до протиправної схеми.

Відносно чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Розпочате кримінальне провадження за організацію незаконного переправляння осіб через кордон (ст 332 Кримінального кодексу України). Мікроавтобус вилучили.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: