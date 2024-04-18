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Житель Кривого Рогу забив до смерті свою стареньку маму

Сьогодні 20:02
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Житель Кривого Рогу вбив свою матір.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу забив до смерті свою стареньку маму

49-річного чоловіка підозрюю у вбивстві власної матері. 

Як повідомили в Нацполіції, зранку 17 квітня до них надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки в квартирі на території Центрально-Міського району міста. Як з’ясували слідчі, між сином та його матірʼю виник словесний конфлікт, в ході якого підозрюваний побив жінку, а потім пішов з квартири у невідомому напрямку, залишивши родичку помирати.

На жаль, від отриманих травм 74-річна потерпіла померла на місці.

Наразі слідчі та прокурори повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу забив до смерті свою стареньку мамуУкраїнська

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