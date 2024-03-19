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  • Житель Кривого Рогу, вбивши дружину, вдарив себе ножем у живіт, аби заплутати поліцію

Житель Кривого Рогу, вбивши дружину, вдарив себе ножем у живіт, аби заплутати поліцію

Сьогодні 20:09
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Моторошне вбивство сталося на Криворіжжі.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу, вбивши дружину, вдарив себе ножем у живіт, аби заплутати поліцію

17 березня близько 20:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з тілесними ушкодженнями в одній із квартир на території Саксаганського району міста, повідомили в Нацполіції.

Виявилося, що під час сімейної сварки чоловік схопив ніж та вдарив свою дружину. Від отриманих поранень вона померла на місці. Аби заплутати правоохоронців та відвести від себе підозри, 41-річний криворіжець вдарив себе ножем у живіт. 

З тілесними ушкодженнями чоловіка ушпиталили до лікарні. З місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

18 березня слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно обрання фігуранту запобіжного заходу

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу, вбивши дружину, вдарив себе ножем у живіт, аби заплутати поліціюУкраїнська

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