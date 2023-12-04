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  • Житель Кривого Рогу на 3 млн обманув 25 українців, які хотіли купити автівки та коптери для ЗСУ

Житель Кривого Рогу на 3 млн обманув 25 українців, які хотіли купити автівки та коптери для ЗСУ

Сьогодні 14:09
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Шахрай обманув щонайменше 25 людей зі всієї України, які хотіли придбати коптери та автівки.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу на 3 млн обманув 25 українців, які хотіли купити автівки та коптери для ЗСУ

У Кривому Розі викрили шахрая, який наживався на волонтерах. Криворіжець вирішив підзаробити, продаючи неіснуючі коптери та автівки. Чоловік публікував оголошення на відомих інтернет-майданчиках, де пропонував дрони та машини за низькими цінами. 

Товаром зацікавилися волонтери, які хотіли придбати квадрокоптери та автівки для ЗСУ. Благодійники шукали найнижчі ціни, тому наткнулися на оголошення шахрая, який обіцяв доставити машини та дрони з-за кордону за найбільш привабливою ціною. За свої послуги він просив передоплату.

На гачок афериста потрапили як волонтери, так і військові, що шукали квадрокоптери для власних потреб. Заплативши гроші, вони не отримували замовлення, а продавець зникав і не відповідав на дзвінки. 

Згодом обмануті люди звернулися до правоохоронців. Днями шахрая вдалося затримати. Усього аферисту вдалося надурити 25 людей, а сума заробленого склала 3 млн гривень. 

Під час обшуків у підозрюваного знайшли мобільні телефони, сім-картки, техніку, банківські карти, чорному бухгалтерію та гроші. 

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі судили чоловіка, який продав один і той же кондиціонер п’ять разів. А у Новомосковську викрили місцевого мешканця, який продав неіснуючий мотоблок за 30 тисяч гривень. 

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу на 3 млн обманув 25 українців, які хотіли купити автівки та коптери для ЗСУУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рогу на 3 млн обманув 25 українців, які хотіли купити автівки та коптери для ЗСУРусский

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