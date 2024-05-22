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  • Житель Кривого Рогу двічі відмовився взяти повістку від ТЦК: що вирішив суд

Житель Кривого Рогу двічі відмовився взяти повістку від ТЦК: що вирішив суд

Сьогодні 10:27
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині судили чоловіка, який двічі проігнорував повістки від ТЦК.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу двічі відмовився взяти повістку від ТЦК: що вирішив суд

Інгулецький районний суд Кривого Рогу дав рік умовно чоловіку, який двічі проігнорував повістки від ТЦК. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Жителя Кривого Рогу у січні 2024 року визнали обмежено придатним через низку захворювань: шийний остеохондроз, периферична дегенерація сітківки (равликова) з ретиношизосом обмежена лазер коагулятами, міопія з астигматизмом.

Проте співробітники ТЦК двічі вручали йому повістки, від яких чоловік відмовився, аргументуючи це тим, що є непридатним до військової служби, а також раніше не проходив армійську підготовку. 

Представники ТЦК звернулися до суду. Під час засідання чоловіка визнали винним, але враховуючи те, що він має малолітню дитину та проблеми зі здоров’ям, а також його щире розкаяння, суд призначив криворіжцю рік умовно. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу двічі відмовився взяти повістку від ТЦК: що вирішив судУкраїнська

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