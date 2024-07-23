Житель Кривого Рогу двічі продав будинок, який йому не належить

Жертвою криворіжця стала його знайома.

В умовах усної домовленості значилося, що чоловік продає своїй знайомій будинок за 13 000 доларів США. Жінка принесла гроші готівкою, які й передала шахраю.

Втім, будинок вже належав іншій людині. Жінка зрозумівши, що її обманула, звернулася до правоохоронців.

У ході досудового слідства підозрюваний повністю визнавав свою провину, зізнавався у шахрайстві, а також пояснював, що гроші витратив на власні потреби. Потерпіла в ході судових засідань просила не призначати кривднику тюремний строк, аби він зміг відшкодувати їй втрачені гроші.

Що ж стосується вироку, то в листопаді 2023 року чоловік вже отримав судимість на строк 5 років тюрми за крадіжку, проте з випробуванням на 2 роки. Цього разу Жовтневий районний суд міста визнав громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання у виді 4 років позбавлення волі, але замінивши 2 роками умовно.

Також він повинен відшкодувати майнову шкоду у розмірі 475391 гривень 00 копійок.