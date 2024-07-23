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Житель Кривого Рогу двічі продав будинок, який йому не належить

Сьогодні 13:12
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У Кривому Розі чоловік двічі продав чужий будинок.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу двічі продав будинок, який йому не належить

Про це йдеться у вироці Жовтневого районного суду Кривого Рогу. 

Житель Кривого Рогу двічі продав один і той же будинок. Як йдеться у матеріалах справи, першу офіційну угоду уклали ще в липня 2022 року, але в жовтні чоловік знову домовився про продаж будинку, який на той час вже йому не належав. 

Жертвою криворіжця стала його знайома. 

В умовах усної домовленості значилося, що чоловік продає своїй знайомій будинок за 13 000 доларів США. Жінка принесла гроші готівкою, які й передала шахраю.

Втім, будинок вже належав іншій людині. Жінка зрозумівши, що її обманула, звернулася до правоохоронців. 

У ході досудового слідства підозрюваний повністю визнавав свою провину, зізнавався у шахрайстві, а також пояснював, що гроші витратив на власні потреби. Потерпіла в ході судових засідань просила не призначати кривднику тюремний строк, аби він зміг відшкодувати їй втрачені гроші. 

Що ж стосується вироку, то в листопаді 2023 року чоловік вже отримав судимість на строк 5 років тюрми за крадіжку, проте з випробуванням на 2 роки. Цього разу Жовтневий районний суд міста визнав громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання у виді 4 років позбавлення волі, але замінивши 2 роками умовно. 

Також він повинен відшкодувати майнову шкоду у розмірі 475391 гривень 00 копійок.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу двічі продав будинок, який йому не належитьУкраїнська

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