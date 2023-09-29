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  • Житель Кам’янського, який “прославився” в мережі закликами стріляти по СБУ, сяде на три роки

Житель Кам’янського, який “прославився” в мережі закликами стріляти по СБУ, сяде на три роки

Сьогодні 17:33
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Мешканця Кам'янського засудили до трьох позбавлення волі за заклики завдавати ракетних ударів по будівлях СБУ.

Новости Днепра про Житель Кам'янського, який

Кам’янчанин, який в соцмережах публікував відео із закликами вдаряти по адмінбудівлях, тепер проведе три роки у в’язниці. 
 
Молодик не соромився публікувати в Instagram відео, де він звертається до росіян та просить тих ударити по будівлі СБУ в Кам’янського. Це сталося після удару в Дніпрі, коли балістична ракета спочатку влучила в житловий будинок, а потім в адмінбудівлю в центрі міста. 
 
Згодом молодик записав відео з вибаченнями, але до нього навідалися співробітники СБУ та оголосили про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії рф проти України.
 
Під час суду чоловік свою вину визнав та активно сприяв слідству. Молодика засудили до трьох років в’язниці. 
 
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