Житель Дніпропетровщини, якого судили за крадіжку, просився відбути “покарання” в ЗСУ

Житель Кривого Рогу, якого судили за крадіжку, попросився в ЗСУ, аби не відбувати покарання у в'язниці.

Про це йдеться у вироці Інгулецького районного суду.

У матеріалах слідства зазначено, що житель Кривого Рогу, який не має роботи, вирішив присвоїти майно своєї сусідки в гуртожитку. Жінка, поруч з якою мешкав підозрюваний, з’їхала, але на деякий час залишила холодильник, шафу та бойлер.

Чоловік знав, що в кімнаті залишилися чужі речі, тому він видав їх за своє майно й продав іншому мешканцю будинку. Допомогла підозрюваному мама, яка запевнила покупця в тому, що холодильник та бойлер дійсно належать сину.

Продавши ці речі, чоловік причинив майновий збиток на загальну суму 2983 гривні 34 копійки. Через деякий час сусідка навідалася у своє помешкання, і помітила відсутність речей, тому подала заяву в поліції.

Попри те, що сусід категорично заперечував свою причетність і до останнього відхрещувався від цього злочину, на суді його версію спростували свідки.

Під час свого виступу в суді чоловік повідомив, що розкаюється, просить вибачення, а свою провину ладен відслужити на полі бою.

Однак це не допомогло уникнути покарання. 12 червня Інгулецький районний суд іменем України визнав громадянина винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі. Оскільки цей злочин був скоєний в період невідбутого покарання, то чоловікові додали ще 1 рік ув’язнення.

Також суд вирішив стягнути з підсудного на користь держави витрати на залучення експерта для проведення судово-товарознавчої експертизи в розмірі 2271,84 гривень.

Продані ним речі покупцю довелося повертати власниці.

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