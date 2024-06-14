Житель Дніпропетровщини взяв кредит на свою маму, яка вже померла

Чоловік скористався віртуальною кредитною карткою “Універсальна”, переказавши 19 975 гривень 67 копійок на свій рахунок. Тим самим він несанкціоновано привласнив кошти фінансової установи.
7 червня 2024 року Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік, замінивши його роком умовно.
Відомо, що чоловік має вищу освіту, на момент скоєння злочину не працював, маючи на утриманні малолітню дитину.
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