Житель Дніпропетровщини відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУ - Днепр Инфо
Житель Дніпропетровщини відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУ
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Сегодня 11:14

На Дніпропетровщині за відмову від мобілізації судили чоловіка.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУ

Про це йдеться у вироці Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

Житель Дніпропетровщині відмовився від мобілізації, пояснивши це сімейними обставинами. 6 квітня 2023 року його визнали придатним до мобілізації, але у березні 2024 року, коли чоловік отримав повістку, то не прибув до військової частини, як цього вимагало ТЦК.
 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Обвинувачений пояснив, що на його руках залишилася хвора матір, яка після операції потребує догляду, а колишня дружина, з якою він має спільну малолітню дитину, є інвалідом першої групи.

Також чоловік має рідного брата, який служить в ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Таким чином він єдиний, хто може надати допомогу хворій матері, хворій колишній дружині, малолітній доньці. Крім того, обвинувачений постійно виїжджає в зону бойових дій та допомагає брату проводити ремонт військового автомобіля.

Судді визнали чоловіка винним за статтею 336 ККУ, але пом’якшили вирок, засудивши жителя Дніпропетровщини до 1 року умовно. 

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Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУУкраїнська

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