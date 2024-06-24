Про це йдеться у вироці Томаківського районного суду Дніпропетровської області.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
Обвинувачений пояснив, що на його руках залишилася хвора матір, яка після операції потребує догляду, а колишня дружина, з якою він має спільну малолітню дитину, є інвалідом першої групи.
Також чоловік має рідного брата, який служить в ЗСУ на Запорізькому напрямку.
Таким чином він єдиний, хто може надати допомогу хворій матері, хворій колишній дружині, малолітній доньці. Крім того, обвинувачений постійно виїжджає в зону бойових дій та допомагає брату проводити ремонт військового автомобіля.
Судді визнали чоловіка винним за статтею 336 ККУ, але пом’якшили вирок, засудивши жителя Дніпропетровщини до 1 року умовно.
Читайте також:
У Дніпропетровському РЦГМ попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
У Дніпрі знайшли рідкісну комаху.
Дніпрянин Олександр Желтяков разом ще з трьома плавцями посів призове…
На декількох вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.