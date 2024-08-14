Житель Дніпропетровщини у складі злочинної групи на чолі з уродженцем рф ошукував військових ЗСУ

Національна поліція України викрила злочинну групу, учасники якої ошукували військовослужбовців, їхні сім'ї та волонтерів.

Уродженець рф організував злочинну групу задля реалізації шахрайської схеми з розкрадання військових ЗСУ.

Про це розповіли в пресслужбі ГУНП України.

Організована група діяла з 2023 року. Її учасники ошукували військовослужбовців, їхні сім’ї, а також волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

Встановлено, що у склад групи входили особи віком від 17 до 46 років. З початку повномасштабного вторгнення всі вони проживали на території Одеської області. Згодом переїхали до Молдови, де і розпочали свою злочинну діяльність.

Перед початком “роботи” спільниками було налагоджено постачання на територію Молдови сім-карт український мобільних операторів, створено фейкові оголошення на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для подальшого просування своїх “послуг”.

Схема полягала у розміщенні оголошень в Інтернеті про продаж автівок та дронів для ЗСУ за “привабливими” цінами. Із покупцями домовлялися про передплату за придбання дронів або пригон автівки з-за кордону.

За даними Нацполіції, зловмисники вимагали від потерпілих документальну підтвердженість про приналежність до лав ЗСУ чи волонтерської діяльності. Після отримання коштів “продавці” не цуралися насмішок та висловлювань гасел на підтримку країни-агресора. Згодом видаляла листування та блокували “клієнтів”.

Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів, – йдеться у публікації Нацполіції.

Під час обшуків було вилучено:

грошові кошти в сумі 250 тисяч гривень та 61 тисяча доларів;

20 автівок преміум-класу;

близько 5 кг золотих виробів;

мобільні телефони;

понад 80 карток банків Молдови, України та рф;

зброю;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку.

Попередньо, загальна сума збитків перевищує 46 мільйонів гривень.

Вісьмох фігурантів затримали на території Молдови. Їм, та їхньому спільнику оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 6 статті 190 Кримінального Кодексу Республіки Молдови.

Наразі підозрювані знаходяться під вартою.

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Розслідування продовжується.

Нагадаємо, вчора ми писали, що житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК.

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