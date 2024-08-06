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Житель Дніпропетровщини у рятувальному жилеті пізно вночі намагався переплисти Тису

Сьогодні 09:22
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Група чоловіків у рятувальних жилетах намагалися потрапити в Румунію.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини у рятувальному жилеті пізно вночі намагався переплисти Тису

Відчайдушного жителя Дніпропетровщини разом із п’ятьма закарпатцями спіймали прикордонники у ніч на 5 серпня. 

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Близько 02:00 у ніч на 5 серпня, за 200 метрів від кордону з Румунією групу військовозобов’язаних, які збиралися плисти через Тису, зупинив прикордонний патруль. Однак чоловіки здаватися не схотіли та, аби уникнути покарання, намагалися втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли, що одразу спинило втікачів.

Відомо, що групу переправляли за 3,5 тисячі доларів, дехто з чоловіків вже встиг заплатили за “послугу”.

Горе-підкорювачі річки, яка від початку повномасштабного вторгнення вже забрала життя щонайменше чотирьох десятків чоловіків, свідомо погодилися на пропозицію ділків перетнути кордон саме у такий спосіб, – написали в публікації Держприкордон служби. 

Стосовно затриманих склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Справи скеровано до суду. 

Особи, які причетні до організації незаконної переправи, наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпропетровщини натрапив на замаскованих прикордонників, коли хотів переплисти Тису.

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Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини у рятувальному жилеті пізно вночі намагався переплисти ТисуУкраїнська Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини у рятувальному жилеті пізно вночі намагався переплисти ТисуРусский

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