Житель Дніпропетровщини став агентом ФСБ та допомагав обстрілювати село, де й сам живе

На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який працював на російську ФСБ.

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Це 57-річний чоловік, який мешкає в одному із сіл на прикордонні області. Ворожий розвідник допомагав росіянам знаходити позиції української артилерії, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади.

Чоловік щодня обходив прибережні території, а коли знаходив потрібні цілі, повідомляв про них свого куратора через спеціальний чат-бот. Повідомлення відразу видаляв, аби його не викрили.

За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області. У такий спосіб росіяни намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації.

Ворожого розвідника затримали на “гарячому”, коли він якраз фіксував нову ціль.

Відомо, що за свою допомогу росіянам, чоловік отримував грошову винагороду.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: