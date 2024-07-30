Житель Дніпропетровщини натрапив на замаскованих прикордонників, коли хотів переплисти Тису

Жителя Дніпропетровщини піймали на кордоні, коли він хотів переплисти Тису.

Трьох чоловіків, які планували перебратися на румунський берег Тиси, 29 липня на ділянці відділення “Солотвино” затримали прикордонники. Двоє з них, жителі Запорізької та Дніпропетровської областей, розповіли, що заплатили організаторам своєї подорожі по 7500 доларів США. Третій – житель закарпатського селища Великий Бичків – самостійно планував маршрут.

Сьогодні вдосвіта прикордонники Мукачівського загону затримали на березі Тиси ще двох чоловіків.

Як повідомили в ДПСУ, порушників близько 4-ї години ранку за 10 метрів до кордону перепинив наряд відділення інспекторів прикордонної служби “Великий Бичків”, який ніс службу в маскувальному спорядженні.

Затримані виявилися жителями Сумщини та Луганщини. Як з’ясувалося, стоматолог і біржовий економіст, начитавшись порад у соцмережах, вирішили, що з легкістю у темний час доби зможуть подолати водойму, у якій від початку повномасштабного вторгнення втопилися вже 37 порушників кордону.

Стосовно “плавців”, складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, справи скеровано до суду.

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