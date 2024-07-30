Житель Дніпропетровщини натрапив на замаскованих прикордонників, коли хотів переплисти Тису

Трьох чоловіків, які планували перебратися на румунський берег Тиси, 29 липня на ділянці відділення “Солотвино” затримали прикордонники. Двоє з них, жителі Запорізької та Дніпропетровської областей, розповіли, що заплатили організаторам своєї подорожі по 7500 доларів США. Третій – житель закарпатського селища Великий Бичків – самостійно планував маршрут.
Сьогодні вдосвіта прикордонники Мукачівського загону затримали на березі Тиси ще двох чоловіків.
Як повідомили в ДПСУ, порушників близько 4-ї години ранку за 10 метрів до кордону перепинив наряд відділення інспекторів прикордонної служби “Великий Бичків”, який ніс службу в маскувальному спорядженні.
Затримані виявилися жителями Сумщини та Луганщини. Як з’ясувалося, стоматолог і біржовий економіст, начитавшись порад у соцмережах, вирішили, що з легкістю у темний час доби зможуть подолати водойму, у якій від початку повномасштабного вторгнення втопилися вже 37 порушників кордону.
Стосовно “плавців”, складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, справи скеровано до суду.
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