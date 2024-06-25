Житель Дніпропетровщини на спір пограбував магазин, а награбоване подарував перехожим

У Дніпропетровській області чоловік обікрав магазин техніки та подарував награбоване першому зустрічному.

Про це йдеться у вироці Довгинцівського районного суду міста Кривий Ріг.

У Кривому Розі 5 лютого 2023 року чоловік заліз у магазин на вулиці Серафимовича та безперешкодно поцупив сонячну мінісистему вартістю 3030, 67 гривень. Вийшовши з магазину, подарував вкрадене майно перехожому.

Як пояснив чоловік, крадіжку зловмисник вчинив на спір зі своїм приятелем, пообіцявши вкрасти техніку, а потім подарувати її випадковій людині.

Однак злодія затримали, а от вкрадене майно повернути не вдалося, адже чоловік добросовісно виконав умови спору.

Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу 19 червня 2024 року визнав зловмисника винним та призначив покарання – п’ять років позбавлення волі, але з іспитовим строком два роки.