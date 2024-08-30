Житель Дніпра зливав інформацію військового характеру у Telegram

У Дніпрі затримали колаборанта.

Дніпрянин передавав розміщення блокпостів та дислокацію українських військових ворогу, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Проросійськи налаштований мешканець Дніпра несанкціоновано поширював інформацію військового характеру у Telegram.

Обвинувачений збирав та передавав дані розміщення блокпостів, місця дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровщини.

Чоловік надсилав зображення карт з зазначенням точних координат, що дають можливість ідентифікації на місцевості.

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