Житель Дніпра зливав інформацію військового характеру у Telegram

Дніпрянин передавав розміщення блокпостів та дислокацію українських військових ворогу, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Проросійськи налаштований мешканець Дніпра несанкціоновано поширював інформацію військового характеру у Telegram.
Обвинувачений збирав та передавав дані розміщення блокпостів, місця дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровщини.
Чоловік надсилав зображення карт з зазначенням точних координат, що дають можливість ідентифікації на місцевості.
Читайте також:
Автор:
До початку осені лишився один день. Цього року початок вересня…
У Дніпрі діти можуть відвідувати безплатні заняття з боксу.
Начальник логістики однієї із військових частин на Дніпропетровщині незаконно напиляв…
Ще одне "срібло" завоювали спортсмени з Дніпропетровщини.