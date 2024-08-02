Житель Дніпра запросив у гості сусіда, а потім його задушив

Суперечка двох чоловіків закінчилася тим, що господар побив, а потім задушив свого гостя, повідомляє Нацполіція.
До поліції 1 серпня звернулася жінка, яка розповіла, що повернувшись додому, виявила тіло сусіда з тілесними ушкодженнями. На місце виїхали правоохоронці. Слідчі з’ясували, що під час сварки підозрюваний сильно побив товариша, якого запросив у гості, а потім задушив його.
Нападника невдовзі затримали, а 2 серпня оголосили йому про підозру в умисному вбивстві. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
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