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  • Житель Дніпра замовив золоту каблучку в онлайн-магазині, аби вкрасти її на пошті

Житель Дніпра замовив золоту каблучку в онлайн-магазині, аби вкрасти її на пошті

Сьогодні 12:31
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Чоловік з Дніпра намагався втекти з прикрасою, не розрахувавшись на пошті.

Новости Днепра про Житель Дніпра замовив золоту каблучку в онлайн-магазині, аби вкрасти її на пошті

Інцидент трапився 23 червня, в одному з поштових відділень Шевченківського району. Чоловік довго роздивлявся прикрасу, яку замовив в інтернеті, а потім спробував з нею втекти. 

Як повідомили в поліції, чоловік прийшов до відділення пошти отримати посилку. Однак після тривалого огляду каблучки, схопив її та, не розрахувавшись, намагався втекти.

35-річний житель Дніпра замовив в інтернеті золоту каблучку. Під час отримання посилки з прикрасою чоловік сказав касиру, що перед оплатою бажає оглянути її. Однак після огляду каблучки, схопив її та втік з пошти не розрахувавшись.

Однак далеко йому втекти не вдалося. Патрульні затримали грабіжника неподалік місця злочину та викликали на місце слідчо-оперативну групу. 

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Новости Днепра про Житель Дніпра замовив золоту каблучку в онлайн-магазині, аби вкрасти її на пошті

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Новости Днепра про Житель Дніпра замовив золоту каблучку в онлайн-магазині, аби вкрасти її на поштіУкраїнська

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