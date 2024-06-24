Житель Дніпра замовив золоту каблучку в онлайн-магазині, аби вкрасти її на пошті

Інцидент трапився 23 червня, в одному з поштових відділень Шевченківського району. Чоловік довго роздивлявся прикрасу, яку замовив в інтернеті, а потім спробував з нею втекти.
Як повідомили в поліції, чоловік прийшов до відділення пошти отримати посилку. Однак після тривалого огляду каблучки, схопив її та, не розрахувавшись, намагався втекти.
35-річний житель Дніпра замовив в інтернеті золоту каблучку. Під час отримання посилки з прикрасою чоловік сказав касиру, що перед оплатою бажає оглянути її. Однак після огляду каблучки, схопив її та втік з пошти не розрахувавшись.
Однак далеко йому втекти не вдалося. Патрульні затримали грабіжника неподалік місця злочину та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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