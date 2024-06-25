Житель Дніпра з автоматом в руках розгулював на дитячому майданчику

У Дніпрі на дитячому майданчику затримали чоловіка з автоматом.

Патрульні виявили у мешканця Дніпра зброю та боєприпаси. Інцидент трапився вранці, 24 червня, в Амур-Нижньодніпровському районі.

Місцеві жителі помітили чоловіка, який прийшов зі зброєю на дитячий майданчик. Поліціянтам люди розповіли, що у дворі однієї з багатоповерхівок ходить незнайомець з автоматом у руках. Екіпаж приїхав на місце та почав відпрацьовувати територію.

Громадянина, схожого за описом, вдалось виявити за кілька хвилин на дитячому майданчику. Чоловік помітно нервував і намагався піти з місця події. Інспектори зупинили його і провели поверхневу перевірку речей. У чоловіка виявили загорнутий в кофту предмет, схожий на автомат та споряджені набоями магазини.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Громадянина доставили до відділку поліції. Його затримали в порядку ст. 208 КПК.

Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила Дніпро Інфо, що слідчі оголосили чоловіку про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

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