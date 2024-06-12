Житель Дніпра відкрив ботоферму, яка працювала на РФ

Дніпрянин облаштував ботоферму, яка працювала на РФ.

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми у Дніпрі, яка налічувала понад 15 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Всім масивом даних користувалися спецслужби РФ, які купляли облікові записи в даркнеті.

За допомогою цих акаунтів ворог поширював антиукраїнську пропаганду. У повідомленнях лунали заклики про припинення війни з “братським народом” та заклики стати “частиною РФ”.

Проте дописи ширили в заборонених в Україні соцмережах. Під час обшуків в помешканні жителя Дніпра, який створив ботоферму, правоохоронці вилучили техніку, SIM-карти та інше обладнання. Чоловіку повідомили про підозру. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України.

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