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Житель Дніпра відкрив ботоферму, яка працювала на РФ

Сьогодні 21:53
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Дніпрянин облаштував ботоферму, яка працювала на РФ.

Новости Днепра про Житель Дніпра відкрив ботоферму, яка працювала на РФ

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми у Дніпрі, яка налічувала понад 15 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Всім масивом даних користувалися спецслужби РФ, які купляли облікові записи в даркнеті. 

За допомогою цих акаунтів ворог поширював антиукраїнську пропаганду. У повідомленнях лунали заклики про припинення війни з “братським народом” та заклики стати “частиною РФ”. 

Проте дописи ширили в заборонених в Україні соцмережах. Під час обшуків в помешканні жителя Дніпра, який створив ботоферму, правоохоронці вилучили техніку, SIM-карти та інше обладнання. Чоловіку повідомили про підозру. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України.
 

Новости Днепра про Житель Дніпра відкрив ботоферму, яка працювала на РФ

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