Житель Дніпра відкрив ботоферму, яка працювала на РФ

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми у Дніпрі, яка налічувала понад 15 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Всім масивом даних користувалися спецслужби РФ, які купляли облікові записи в даркнеті.
За допомогою цих акаунтів ворог поширював антиукраїнську пропаганду. У повідомленнях лунали заклики про припинення війни з “братським народом” та заклики стати “частиною РФ”.
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