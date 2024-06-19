Житель Дніпра вдарив ножем свого товариша через давню образу

Згадавши давню образу, підозрюваний напав на потерпілого й наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Злочин стався 18 червня близько 18:45 у Самарському районі міста, неподалік одного з житлових будинків. Як встановили правоохоронці, під час відпочинку між знайомими виник конфлікт. Коли обом забракло слів, почалася бійка, під час якої нападник вдарив ножем 52-річного чоловіка та пішов з місця події. Потерпілий дійшов до найближчого будинку й покликав на допомогу.
Зловмисника згодом розшукали та затримали на одному з пляжів району. У 52-річного містянина вилучили знаряддя злочину – ніж.
19 червня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України. Йому загрожує – до 8 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі рятують 1,5-річну дитину.
Спортсмен з Дніпра завоював ще одну нагороду в Європі.
У Дніпрі та області зіпсується погода.
Невтішні новини повідомили в Укренерго.