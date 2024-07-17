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  • Житель Дніпра вбив сусіда по гуртожитку, а потім два дні ховався в “заброшках”

Житель Дніпра вбив сусіда по гуртожитку, а потім два дні ховався в “заброшках”

Вчора 17:30
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Після скоєного злочину чоловік переховувався у закинутих будівлях.

Новости Днепра про Житель Дніпра вбив сусіда по гуртожитку, а потім два дні ховався в

У гуртожитку Соборного району Дніпра сталося вбивство. 

Численних ударів по тілу завдав підозрюваний 51-річному чоловіку під час конфлікту. Від отриманих травм потерпілий помер, а зловмисник втік з місця події. 

Подія сталася 14 липня в одному з гуртожитків в Соборному районі міста. Слідчі встановили, що між чоловіками виникла суперечка, під час якої підозрюваний убив потерпілого. Аби уникнути покарання, нападник втік з місця злочину та переховувався у покинутій будівлі. Тіло потерпілого наступного дня виявив сусід по кімнаті та повідомив до поліції.

Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Чоловіку оголосили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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