Житель Дніпра вбив сусіда по гуртожитку, а потім два дні ховався в “заброшках”

Після скоєного злочину чоловік переховувався у закинутих будівлях.

У гуртожитку Соборного району Дніпра сталося вбивство.

Численних ударів по тілу завдав підозрюваний 51-річному чоловіку під час конфлікту. Від отриманих травм потерпілий помер, а зловмисник втік з місця події.

Подія сталася 14 липня в одному з гуртожитків в Соборному районі міста. Слідчі встановили, що між чоловіками виникла суперечка, під час якої підозрюваний убив потерпілого. Аби уникнути покарання, нападник втік з місця злочину та переховувався у покинутій будівлі. Тіло потерпілого наступного дня виявив сусід по кімнаті та повідомив до поліції.

Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Чоловіку оголосили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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