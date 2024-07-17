Житель Дніпра вбив сусіда по гуртожитку, а потім два дні ховався в “заброшках”

У гуртожитку Соборного району Дніпра сталося вбивство.
Численних ударів по тілу завдав підозрюваний 51-річному чоловіку під час конфлікту. Від отриманих травм потерпілий помер, а зловмисник втік з місця події.
Подія сталася 14 липня в одному з гуртожитків в Соборному районі міста. Слідчі встановили, що між чоловіками виникла суперечка, під час якої підозрюваний убив потерпілого. Аби уникнути покарання, нападник втік з місця злочину та переховувався у покинутій будівлі. Тіло потерпілого наступного дня виявив сусід по кімнаті та повідомив до поліції.
Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Чоловіку оголосили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі знову псують майданчики для вигулу собак.
Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.
У Кам'янському районі обікрали будинок військового.
У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.