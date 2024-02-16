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  • Житель Дніпра разом з шістьма “друзями” втікав до Угорщини під кулями прикордонників

Житель Дніпра разом з шістьма “друзями” втікав до Угорщини під кулями прикордонників

Сьогодні 21:59
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На кордоні з Угорщиною затримали мешканця Дніпропетровщини, який спробував річкою втекти з України.

Новости Днепра про Житель Дніпра разом з шістьма

Як повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), вночі 16 лютого затримали сімох порушників, які намагалися човном переплисти Тису. Втікачів виявили бійці Мукачівського загону, які попереджувальними пострілами в повітря зупинили чоловіків. 

Близько третьої години ночі прикордонний наряд виявив за допомогою тепловізора сім осіб, які прямували в бік державного кордону. Семеро чоловіків йшли з двома гумовими човнами в сторону річки Тиси, якою хотіли переплисти до Угорщини. 

Коли порушники помітили прикордонників, то намагалися втекти. Однак декілька попереджувальних пострілів змусили їх передумати і зупинитися.

Наряд затримав усіх втікачів, ними виявилися жителі шести областей: Закарпатської, Київської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської та Рівненської. Наразі відомо, що чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали заплатити від 4000 до 8700 доларів США.

На усіх сімох склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Тепер шукатимуть організаторів незаконної подорожі до Угорщини, яким чоловіки віддали від 4 до 8 тисяч доларів. 

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