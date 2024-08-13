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  • Житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК

Житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК

Сьогодні 12:26
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Дніпрянина викрили на шпигунстві на користь РФ.

Новости Днепра про Житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Жителя Дніпра завербували наприкінці 2023 року, знайшовши його контакт в телеграмі та попросивши про надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Обвинувачений здійснював приховане фільмування військової частини ЗСУ і районних ТЦК та СП міста. Відеоматеріали спецслужбам РФ він надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скриншотах “Google Maps”.

Також чоловік у текстових повідомленнях передавав відомості про маршрути переміщення військових паливозаправників із зазначенням точних координат.

У нього вдома вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Зраднику може загрожувати довічне ув’язнення.

Новости Днепра про Житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК

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