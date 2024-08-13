Житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Жителя Дніпра завербували наприкінці 2023 року, знайшовши його контакт в телеграмі та попросивши про надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.
Обвинувачений здійснював приховане фільмування військової частини ЗСУ і районних ТЦК та СП міста. Відеоматеріали спецслужбам РФ він надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скриншотах “Google Maps”.
Також чоловік у текстових повідомленнях передавав відомості про маршрути переміщення військових паливозаправників із зазначенням точних координат.
У нього вдома вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Зраднику може загрожувати довічне ув’язнення.
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