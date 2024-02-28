Житель Дніпра погрожував продавчині продуктового пістолетом, а потім вистрелив у стіну

У продуктовому магазині 44-річний чоловік погрожував продавчині пістолем. Дніпрянин увірвався до торгової точки зранку 28 лютого. Розбійник дістав зброю та наказав працівниці закладу віддати гроші з каси.
Коли почув відмову, вистрелив у стіну, після чого був затриманий відвідувачами магазину. На місце викликали правоохоронців, які заарештували розбійника.
Правоохоронці вилучили у підозрюваного газовий пістолет та набої. Нападнику повідомили про підозру за розбій. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває, а долю дніпрянина вирішуватиме суд.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі з'явився безбар'єрний двір.
Бахкання з кар'єру можуть почути жителі Дніпра цього четверга.
Будьте уважні!
При втраті свідоцтва про реєстрацію автомобіля необхідно одразу відновити документи.…