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  • Житель Дніпра погрожував продавчині продуктового пістолетом, а потім вистрелив у стіну

Житель Дніпра погрожував продавчині продуктового пістолетом, а потім вистрелив у стіну

Сьогодні 19:29
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У Дніпрі покупці затримали крадія, який погрожував продавчині пістолетом.

Новости Днепра про Житель Дніпра погрожував продавчині продуктового пістолетом, а потім вистрелив у стіну

У продуктовому магазині 44-річний чоловік погрожував продавчині пістолем. Дніпрянин увірвався до торгової точки зранку 28 лютого. Розбійник дістав зброю та наказав працівниці закладу віддати гроші з каси.

Коли почув відмову, вистрелив у стіну, після чого був затриманий відвідувачами магазину. На місце викликали правоохоронців, які заарештували розбійника. 

Правоохоронці вилучили у підозрюваного газовий пістолет та набої. Нападнику повідомили про підозру за розбій. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває, а долю дніпрянина вирішуватиме суд.

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Новости Днепра про Житель Дніпра погрожував продавчині продуктового пістолетом, а потім вистрелив у стінуУкраїнська Новости Днепра про Житель Дніпра погрожував продавчині продуктового пістолетом, а потім вистрелив у стінуРусский

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