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Житель Дніпра під час сварки вдарив ножем власного брата

Сьогодні 11:21
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У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який ножем порізав рідного брата.

Новости Днепра про Житель Дніпра під час сварки вдарив ножем власного брата

В одній із квартир в Самарському районі між чоловіками виникла суперечка, під час якої 35-річний потерпілий отримав від брата ножове поранення та був госпіталізований до лікарні.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 8 квітня близько 19:50 від батька хлопців.

Поліцейські затримали 36-річного нападника та повідомили йому про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про Житель Дніпра під час сварки вдарив ножем власного братаУкраїнська

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