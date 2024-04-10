Житель Дніпра під час сварки вдарив ножем власного брата

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який ножем порізав рідного брата.

В одній із квартир в Самарському районі між чоловіками виникла суперечка, під час якої 35-річний потерпілий отримав від брата ножове поранення та був госпіталізований до лікарні.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 8 квітня близько 19:50 від батька хлопців.

Поліцейські затримали 36-річного нападника та повідомили йому про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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