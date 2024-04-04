Житель Дніпра намагався налякати знайомого іграшковим пістолетом

Як розповіли в поліції охорони, днями під час суперечки житель Дніпра намагався налякати товариша іграшковим пістолетом.
З якої причини чоловіки посварилися не відомо, але схоже суперечка зайшла в глухий кут, тож аби довести свою правоту, дніпрянин дістав предмет схожий на пістолет. Таким чином він хотів налякати свого знайомого.
На місце викликали правоохоронців.
Втім вогнепальна зброя виявилася іграшковою. Згодом власника пластикового пістолета затримали та забрали у відділок для з’ясування обставин.
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