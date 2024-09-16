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  • Житель Дніпра через ревнощі вбив свою співмешканку та покалічив знайомого в якого гостював

Житель Дніпра через ревнощі вбив свою співмешканку та покалічив знайомого в якого гостював

Сьогодні 16:03
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Дніпрянин вбив жінку через ревнощі та накинувся на ймовірного "коханця" з ножем.

Новости Днепра про Житель Дніпра через ревнощі вбив свою співмешканку та покалічив знайомого в якого гостював

Злочин стався ввечері 14 вересня в одному із будинків у Новокодацькому районі Дніпра, повідомили в Нацполіції.

Між підозрюваним та його співмешканкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Сварка сталася у квартирі знайомого, якого зловмисник, схоже, вважав “коханцем” жінки.

Власник помешкання намагався заступитися за жінку, але чоловік накинувся на нього з ножем та вдарив у шию. Потім напав на жінку та також завдав їй удар у шию. Після скоєного підозрюваний пішов з місця злочину.

43-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. А ось 37-річна потерпіла від отриманих ушкоджень, на жаль, померла на місці події.

Поліцейські затримали 43-річного раніше засудженого нападника. 15 вересня слідчі повідомили затриманому про підозру.

Новости Днепра про Житель Дніпра через ревнощі вбив свою співмешканку та покалічив знайомого в якого гостював

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Новости Днепра про Житель Дніпра через ревнощі вбив свою співмешканку та покалічив знайомого в якого гостювавУкраїнська

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