Жила у бруді, без газу та світла: 1,5-річну дівчинку з Кривого Рогу визволили від батьків через суд

Дитину забрали від батьків, які тримали свою донечку в антисанітарії.

У Кривому Розі із родини вилучили півторарічну дитину, яка жила в антисанітарії.

Батьки не доглядали за своїми дітьми. Коли соцпрацівники навідалися до будинку подружжя – вжахнулися. Всюди валялися рештки їжі, а дитина жила посеред голих стін, де не було світла та газу.

Неблагополучна родина вже позбавлена батьківських прав над трьома старшими дітьми, бо дорослі ведуть аморальний спосіб життя. Через відсутність у квартирі належних умов для проживання — неможливо навіть приготувати їжу та викупати дитину.

Малечу вилучили з родини через суд. Наразі дівчинка знаходиться у лікарні, де проходить повне медичне обстеження.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі судили жінку, яка не доглядала за своєю донькою. Через це дівчинка мала купу хвороб, а в 15 років важила 8 кілограм.

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