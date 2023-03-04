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  • “Жовтий” рівень небезпеки: у Дніпропетровській області оголосили штормове попередження

“Жовтий” рівень небезпеки: у Дніпропетровській області оголосили штормове попередження

Сьогодні 09:58
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У суботу, 4 березня, у низці регіонів України оголосили "жовтий" рівень небезпеки через різке погіршення погоди. Це стосується, зокрема, й Дніпропетровської області.

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Як повідомляють спеціалісти Укргідрометцентру, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Непогода обійшла лише південь нашої країни. 

Дніпрянам варто бути обережними. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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