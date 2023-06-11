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Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погода

Сьогодні 12:22
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На Дніпро суне гроза.

Новости Днепра про Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погода

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 11 червня по всій території України пройдуть грози. 

11 червня в Україні грози, пориви вітру 15-20 м/с, в Херсонській, Запорізькій, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській і Житомирській областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град. Оголошено І рівень небезпечності, – мовиться у попередженні від Укргідрометцентру.

Новости Днепра про Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погода

Не омине непогода і Дніпро. 11 червня буде досить тепло, а ось вночі температура повітря різко впаде. До +10 градусів тепла. За словами синоптиків, на Дніпропетровщині очікується гроза, а подекуди навіть град. Над деякими районами міста вже нависли темні хмари та сіє невеликий дощ.

Погода може різко зіпсуватися, тому краще не планувати ніяких активностей просто неба. Якщо гроза застала вас вдома, то краще закрити вікна та двері, а якщо ви мешкаєте в приватному будинку – то вимкнути електроприлади. Власникам авто не варто залишати свій транспорт під підозрілими деревами, які можуть впасти під час негоди. 

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Новости Днепра про Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погодаУкраїнська Новости Днепра про Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погодаРусский

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