Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погода

На Дніпро суне гроза.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 11 червня по всій території України пройдуть грози.

11 червня в Україні грози, пориви вітру 15-20 м/с, в Херсонській, Запорізькій, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській і Житомирській областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град. Оголошено І рівень небезпечності, – мовиться у попередженні від Укргідрометцентру.

Не омине непогода і Дніпро. 11 червня буде досить тепло, а ось вночі температура повітря різко впаде. До +10 градусів тепла. За словами синоптиків, на Дніпропетровщині очікується гроза, а подекуди навіть град. Над деякими районами міста вже нависли темні хмари та сіє невеликий дощ.

Погода може різко зіпсуватися, тому краще не планувати ніяких активностей просто неба. Якщо гроза застала вас вдома, то краще закрити вікна та двері, а якщо ви мешкаєте в приватному будинку – то вимкнути електроприлади. Власникам авто не варто залишати свій транспорт під підозрілими деревами, які можуть впасти під час негоди.

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