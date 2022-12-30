Жовті чоловічки: у Дніпрі на Перемозі почали розфарбовувати бетонні укриття (ФОТО)

У Дніпрі розфарбували вуличне укриття.

Декілька місяців тому в Дніпрі почали встановлювати бетонні захисні споруди на зупинках. Ними можуть скористатися дніпряни під час повітряної тривоги.

На одному із укриттів, яке знаходиться на житловому масиві Перемога з’явився жовта фігура чоловічка, який біжить.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на стінах вуличних укриттів з’явився стріт-арт. А місцева влада пообіцяла, що укриття розфарбують, щоб вони були впізнаваними.

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