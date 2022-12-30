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  • Жовті чоловічки: у Дніпрі на Перемозі почали розфарбовувати бетонні укриття (ФОТО)

Жовті чоловічки: у Дніпрі на Перемозі почали розфарбовувати бетонні укриття (ФОТО)

Сьогодні 15:20
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У Дніпрі розфарбували вуличне укриття.

Новости Днепра про Жовті чоловічки: у Дніпрі на Перемозі почали розфарбовувати бетонні укриття (ФОТО)

Декілька місяців тому в Дніпрі почали встановлювати бетонні захисні споруди на зупинках. Ними можуть скористатися дніпряни під час повітряної тривоги.

На одному із укриттів, яке знаходиться на житловому масиві Перемога з’явився жовта фігура чоловічка, який біжить.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на стінах вуличних укриттів з’явився стріт-арт. А місцева влада пообіцяла, що укриття розфарбують, щоб вони були впізнаваними.

Новости Днепра про Жовті чоловічки: у Дніпрі на Перемозі почали розфарбовувати бетонні укриття (ФОТО)

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Новости Днепра про Жовті чоловічки: у Дніпрі на Перемозі почали розфарбовувати бетонні укриття (ФОТО)Українська

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