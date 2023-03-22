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  • “ЖК-круїзний лайнер”: у Дніпрі показали, як йде будівництво елітного комплексу на набережній (ФОТО)

“ЖК-круїзний лайнер”: у Дніпрі показали, як йде будівництво елітного комплексу на набережній (ФОТО)

Сьогодні 17:23
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У мережі показали, як зараз виглядає житловий комплекс, який будують на набережній.

Новости Днепра про

Фото з місця будівництва опублікував дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Комплекс Port City будують на Набережній Перемоги. За словами забудовника, у всіх трьох секціях уже ведуться фасадні роботи, виконані інженерні мережі та встановлені ліфти. Працюють також над освітлення фасаду та внутрішнім оздобленням території.

ЖК схожий на круїзний лайнер, який “припаркувався” на березі річки. За планом, між секціями мають створити променадні провулочки з клумбами та лавками. Зазначається, що це буде загальнодоступне для містян місце, де можна погуляти зробити гарні фото, насолодитися видом на річку.

Втім, як це буде виглядати ми зможемо дізнатися тільки після завершення всіх робіт. А ось так комплекс виглядає зараз:

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

А ось так комплекс має виглядати:

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали про будівництво нового комплексу в середмісті Дніпра. БФК з жилими зонами та офісами будують на вулиці Шевченка, поблизу Катеринославського бульвару. У планах звести дім-стіну та облаштувати сад на даху однієї із веж. 

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