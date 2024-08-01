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  • “Жінці сьогодні виповнилося 72 роки”: у Нікополі через артобстріл загинули мама з донькою

“Жінці сьогодні виповнилося 72 роки”: у Нікополі через артобстріл загинули мама з донькою

Сьогодні 11:53
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У Нікополі на Дніпропетровщині загинули дві жінки.

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У Нікополі через масштабний артобстріл міста загинули дві жінки – мама і донька, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72.

Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів, – коментує подію Лисак.

Також внаслідок атаки постраждав 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси. Інформацію щодо руйнувань ще уточнюють.

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