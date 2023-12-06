Жінок та дітей побільшало: з усіх переселенців на Дніпропетровщині лише п’ята частина – чоловіки

Такі дані навели у Дніпропетровській обласній раді.
За офіційними підрахунками, з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2023 року на територію Дніпропетровщини переїхало 400 тисяч людей, які вважаються внутрішньо переміщеними особами. Це один із найвищих показників в Україні, зазначають в облраді.
З них чоловіки становлять лише п’яту частину, решта – жінки, діти та люди похилого віку. Усі вони потребують соціального захисту. Найвразливіші – люди похилого віку, які не мають родичів та одинокі матері.
Найбільше до Дніпропетровщини переїжджали з сусідньої Донеччини, багато хто з Луганщини та Херсонщини. Є переселенці навіть з Полтавщини, хоча ця область єдина з усіх перерахованих, де не велися бойові дії.
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