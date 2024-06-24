Жінку з Кривого Рогу, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, взяли під варту

Жінку з Кривого Рогу, яка вбила власну доньку, взяли під варту.

Підозрюваній у вбивстві власної доньки обрано запобіжний захід, повідомили в Нацполіції.

Сьогодні, 24 червня, 40-річній жінці суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

23 червня фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства 10-річної дівчинки. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення

Що передувало?

Нагадаємо, 40-річна мати вбила свою доньку під час сварки 15 червня. Після чого жінка намагалась приховати сліди злочину, поклала тіло до валізи, вивезла на дачу та сховала в погребі, заливши бетоном. До поліції жителька Кривого Рогу звернулася лише 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася.

Для пошуків зниклої дитини була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Але згодом виявилося, що дівчинку вже кілька днів ніхто не бачив.

Мати вбила свою дитину під час сварки, але вирішила приховати злочин, тому заховала тіло доньки у валізі, яку забетонувала в підвалі на дачі. У сімʼї залишилися ще двоє дітей, які перебувають з бабусею, а ось жінку очікує суд.

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