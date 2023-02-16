Жінка загинула, чоловік вижив: у ДніпроОВА розповіли історію подружжя, життя якого зруйнувала росія

Сьогодні вночі росіяни вдарили ракетами по Павлограду.

Поцілили по приватному сектору та промисловому об’єкту. Зруйновано 7 приватних будинків, понад 60 понівечено.

На жаль, одна жінка загинула, восьмеро людей отримали травми.

Пізніше Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, розповів історію подружжя, життя якого зруйнувала росія.

До сьогоднішньої фатальної ночі у цьому будинку в Павлограді жило літнє подружжя. Прекрасна сімейна пара – тиха, дружня, неконфліктна. Вирощували багато сортів винограду. Чекали весни, аби прокинулася плетюча лоза. У них були плани. На дітей, город та власні маленькі мрії. росіяни все зруйнували. О третій годині ночі біля їхнього двору впала ворожа ракета. Зруйнувала будинок. 79-річна жінка від отриманих травм загинула на місці. Чоловік, на щастя, вижив, – написав Сергій Лисак.

Та опублікував фото будинку, де жило подружжя:

Чи можна таке пробачити росіянам навіть через декілька поколінь? Ніколи! Ми вистоїмо. Ми відбудуємося. Ми помстимося. За кожне життя. За кожен будинок. За кожну гілочку виноградної лози, – підкреслив голова ДніпроОВА.

росія – країна-терорист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про собаку, яку знайшли під завалами у Павлограді (ВІДЕО).

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