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  • Жінка була на 6 місяці вагітності: Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атаку

Жінка була на 6 місяці вагітності: Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атаку

Сьогодні 14:37
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Сьогодні вранці росіяни атакували Київ дронами.

Новости Днепра про Жінка була на 6 місяці вагітності: Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атаку

Один із них влучив у багатоповерхівку.

Ми писали, що з-під завалів врятували 19 мешканців будинку, зокрема літню жінку.

Новости Днепра про Жінка була на 6 місяці вагітності: Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атаку

На жаль, троє людей загинули: серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

росія — країна-терорист!

Новости Днепра про Жінка була на 6 місяці вагітності: Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атаку

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Новости Днепра про Жінка була на 6 місяці вагітності: Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атакуУкраїнська

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