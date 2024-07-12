Жертва пекельної спеки: жителька Дніпра потрапила до лікарні з тепловим ударом

Днями до Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов виклик від перехожих, які помітили 65-річну жінку, що потребувала допомоги.
Як розповів медик Влад Боднюк, жінка разом з братом знаходилась тривалий час під пекучим сонцем. Невдовзі вона почала скаржитись на головний біль, запаморочення і втратила свідомість.
До приїзду медиків жінка отямилася.
При приїзду медиків, хвора в свідомості, АТ 90/60 мм рт ст, слабкий пульс, t 37,5 C, ЧСС 101 в 1’, глюкотест крові капілярної 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. Після надання мед допомоги (інфузійна підтримка) з діагнозом: Гіпертермія. Стан після сінкопе. шпиталізована в стані середньої тяжкості до профільного мед закладу міста, – розповів працівник станції екстреної медичної допомоги.
Нині жінка в лікарні у стані середньої тяжкості.
Під час пекельної спеки, якщо тривалий час перебувати на сонці можна отримати тепловий удар. Це стан викликаний перегріванням тіла, в наслідок тривалого впливу високих температур, зазвичай супроводжується зневодненням, що приводить до відмови системи контролю температури тіла.
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