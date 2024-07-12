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  • Жертва пекельної спеки: жителька Дніпра потрапила до лікарні з тепловим ударом

Жертва пекельної спеки: жителька Дніпра потрапила до лікарні з тепловим ударом

Сьогодні 13:31
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У Дніпрі жінка отримала тепловий удар.

Новости Днепра про Жертва пекельної спеки: жителька Дніпра потрапила до лікарні з тепловим ударом

Днями до Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов виклик від перехожих, які помітили 65-річну жінку, що потребувала допомоги. 

Як розповів медик Влад Боднюк, жінка разом з братом знаходилась тривалий час під пекучим сонцем. Невдовзі вона почала скаржитись на головний біль, запаморочення і втратила свідомість.

До приїзду медиків жінка отямилася.

При приїзду медиків, хвора в свідомості, АТ 90/60 мм рт ст, слабкий пульс, t 37,5 C, ЧСС 101 в 1’, глюкотест крові капілярної 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. Після надання мед допомоги (інфузійна підтримка) з діагнозом: Гіпертермія. Стан після сінкопе. шпиталізована в стані середньої тяжкості до профільного мед закладу міста, – розповів працівник станції екстреної медичної допомоги.

Нині жінка в лікарні у стані середньої тяжкості. 

Тепловий удар – що треба знати?

Під час пекельної спеки, якщо тривалий час перебувати на сонці можна отримати тепловий удар. Це стан викликаний перегріванням тіла, в наслідок тривалого впливу високих температур, зазвичай супроводжується зневодненням, що приводить до відмови системи контролю температури тіла.

Причини виникнення теплового удару (гіпертермії):
 
– тривале перебування на відкритому сонці;
– погане кондиціювання або повна відсутність руху повітря;
– недотримання питного режиму;
– порушення адаптації до температур довкілля.
 
Симптоми гіпертермії: почервоніння шкіри, задишка, різка слабкість, нудота, блювота, підвищення температури тіла, запаморочення, втрата свідомості, судоми.
 
Пам‘ятайте: у спекотні дні:
  • пийте багато рідини;
  • уникайте сонця з 11.00 до 16.00;
  • не вживайте міцні та слабоалкогольні напої, що впливають на процеси терморегуляції.

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Новости Днепра про Жертва пекельної спеки: жителька Дніпра потрапила до лікарні з тепловим ударомУкраїнська Новости Днепра про Жертва пекельної спеки: жителька Дніпра потрапила до лікарні з тепловим ударомРусский

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