Жан Беленюк здобув для України “бронзу” на Олімпіаді під час свого останнього в спортивній кар’єрі бою

Жан Беленюк став бронзовим призером Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби українець Жан Беленюк (вагова категорія до 87 кг) став бронзовим призером паризької Олімпіади, поборовши у сутичці за 3-тє місце поляка Аркадіуша Кулінича (3:1)

Це третя олімпійська нагорода у кар’єрі Беленюка: у Ріо-де-Жанейро-2016 – «срібло», у Токіо-2020 – «золото», у Парижі-2024 – «бронза».

Варто зауважити, що це його останній бій. 33-річний Жан Беленюк завершив спортивну кар’єру і схоже тепер сконцентрується на своїй роботі у Верховній Раді.

Нагадаємо, українець Парвіз Насібов здобув “срібло” на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.