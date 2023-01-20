“Жабзілла” розміром з футбольний м’яч: у тропічному лісі Австралії знайшли гігантську очеретяну жабу

В Австралії в тропічному лісі знайшли гігантську очеретяну жабу.

Фахівці спочатку подумали, що це підробка, через величезні розміри та вагу створіння. Про це пише ВВС.

Знайшли гігантську жабу в австралійському тропічному лісі. Дослідники кажуть, що вона виглядала, як футбольний м’яч, але з ногами. Фахівці національного парку в штаті Квінсленд прозвали її “Toadzilla” (Toad – очеретяна жаба або ропуха).

Зазначається, що зараз світовий рекорд Гіннеса для найбільшої жаби 2,5 кг та встановила його домашня жаба із Швеції в 1991 році.

Після того, як жабу знайшли та зважили, їй провели евтаназію, що є стандартною процедурою, адже жаби вважаються в Австралії шкідниками. Її тіло передали до музею.

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