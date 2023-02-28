Згорів у будинку: у Нікополі виявили тіло чоловіка на місці пожежі

У Нікополі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя.

28-го лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Шевченка міста Нікополь.

За повідомленням було направлено рятувальників міста Нікополь у складі двох чергових відділень.

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя, 1962 року народження.

Крім того, вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі та облицювання стін. Загальна площа пожежі 40 кв. м.

Пожежу ліквідовано. Всього було залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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