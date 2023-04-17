Землю накриє потужний метеоритний дощ Ліриди: коли та як дніпрянам побачити зорепад

Наприкінці квітня відбудеться один із найвідоміших метеоритних дощів, а саме “зорепад Лірид”. Щоправда, він не найяскравіший, тому щоб побачити це астроявище доведеться вибратися за межі міста, подалі від світлового забруднення.

У 2023 році метеоритний дощ Ліриди припав на другу половину квітня, а саме з 15 до 29 число. Найпотужніший зорепад буде 21-22 квітня, про це повідомляє NASA. За годину пролітатиме близько 18 метеорів, які “падатимуть” зі швидкістю 47 кілометрів за секунду.

Як побачити зорепад Ліриди

Метеоритний дощ можна побачити в Північній півкулі та зокрема його буде видно в Україні. Дивитися треба в сторону сузір’я Ліри, що знаходиться на північному сході неба, де це астроявище буде найвидовищнішим. Орієнтир – зірка Вега, яка вважається однією із найяскравіших. Втім, падаючі метеори можна знайти в будь-якій частині неба.

Щоб побачити зорепад не потрібно купляти спеціальне обладнання. Метеори можна помітити неозброєним оком, але для цього потрібно виїхати за межі міста, подалі від яскравого світла. Астрономи радять півгодини поспостерігати за іншими зорями, щоб очі звикли до темряви, і тоді можна милуватися метеорами, які згорають.

Ліриди не залишать після себе довгих шлейфів, тому вони схожі на вогняну кулю, яка дає яскравий спалах, залітаючи в атмосферу Землі. Сфотографувати Ліриди можна, але треба дуже постаратися та мати професійний фотоапарат.

Зазначаємо, що зорепад Лірид відбувається щорічно. Вперше за ним почали спостерігати майже 2700 років тому.

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