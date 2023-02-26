Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегти своє здоров’я

Про це повідомляється на сайті відстеження космічної погоди Space weather.
Також вчені попереджають, що до Землі повертається сонячна пляма AR3234. Вона швидко збільшується – лише під час спостережень її розмір виріс вчетверо. За прогнозами фахівців, пляма може стати джерелом спалахів класу М і Х. Це, у свою чергу, підтверджує спостереження вчених щодо того, що Сонце стає дедалі активнішим.
Ні для кого не секрет, що під час магнітних бурь метеозалежні люди можуть відчувати низку неприємних симптомів: головний біль, запаморочення, нудота, блювання, підвищений або знижений тиск, біль у м’язах та суглобах, слабкість, сонливість або безсоння, нервовість і дратівливість.
Під загрозою опиняються також люди похилого віку, вагітні жінки, люди із хронічними захворюваннями (хвороби серця, судин тощо).
Як уберегти своє здоров’я?
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