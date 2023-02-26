Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегти своє здоров’я

Сьогодні, 26 лютого, Землю накрила потужна магнітна буря. Вона триватиме два дні. Це пов'язано з потоком сонячного вітру, що мчить до планети.

Про це повідомляється на сайті відстеження космічної погоди Space weather.

Також вчені попереджають, що до Землі повертається сонячна пляма AR3234. Вона швидко збільшується – лише під час спостережень її розмір виріс вчетверо. За прогнозами фахівців, пляма може стати джерелом спалахів класу М і Х. Це, у свою чергу, підтверджує спостереження вчених щодо того, що Сонце стає дедалі активнішим.

Ні для кого не секрет, що під час магнітних бурь метеозалежні люди можуть відчувати низку неприємних симптомів: головний біль, запаморочення, нудота, блювання, підвищений або знижений тиск, біль у м’язах та суглобах, слабкість, сонливість або безсоння, нервовість і дратівливість.

Під загрозою опиняються також люди похилого віку, вагітні жінки, люди із хронічними захворюваннями (хвороби серця, судин тощо).

Як уберегти своє здоров’я?

Повноцінно спати по 7-8 годин на добу.

Прогулюватися на свіжому повітрі, але не перемерзати взимку і не перегріватися на сонці влітку.

Правильне харчування – варто відмовитися від солоної, копченої, пересмаженої, жирної їжі, мінімізувати вживання цукру.

Не пити алкоголь, каву, міцний чай.

Уникати фізичних і емоційних перенавантажень, відкласти складні завдання на інші дні.

За необхідності проконсультуватися з сімейним лікарем.

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