Землетруси: кількість загиблих та поранених зростає щогодини

Про це повідомляє ВВС.
Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер оголосив канікули у школах по всій країні на тиждень до 13 лютого.
У провінціях Кахраманмараше, Хатаї, Адіамані та Малатьї, які постраждали від землетрусу, навчання буде припинено на два тижні.
Водночас у Сирії кількість загиблих зросла до 968 осіб.
Державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило про 538 загиблих у районах, які контролює уряд, а група “Білі каски”, офіційно відома як Громадянська оборона Сирії, повідомила про 430 загиблих у районах, контрольованих опозицією.
Після руйнівного землетрусу в Сирії – 2403 поранених.
Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.
Раніше ми писали: Землетруси в Сирії та Туреччині: кількість загиблих сягнула майже 2300 осіб
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