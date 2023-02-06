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Землетруси: кількість загиблих та поранених зростає щогодини

Сьогодні 20:30
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Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.

Новости Днепра про Землетруси: кількість загиблих та поранених зростає щогодини

Про це повідомляє ВВС.

Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер оголосив канікули у школах по всій країні на тиждень до 13 лютого.

У провінціях Кахраманмараше, Хатаї, Адіамані та Малатьї, які постраждали від землетрусу, навчання буде припинено на два тижні.

Водночас у Сирії кількість загиблих зросла до 968 осіб.

Державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило про 538 загиблих у районах, які контролює уряд, а група “Білі каски”, офіційно відома як Громадянська оборона Сирії, повідомила про 430 загиблих у районах, контрольованих опозицією.

Після руйнівного землетрусу в Сирії – 2403 поранених.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Раніше ми писали: Землетруси в Сирії та Туреччині: кількість загиблих сягнула майже 2300 осіб

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Новости Днепра про Землетруси: кількість загиблих та поранених зростає щогодиниУкраїнська Новости Днепра про Землетруси: кількість загиблих та поранених зростає щогодиниРусский

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