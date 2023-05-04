Зеленський в Гаазі: про що говорив президент у промові в Міжнародному кримінальному суді

Зеленський виступив в Гаазі.

У четвер, 4 травня, президент Володимир Зеленський відвідав Нідерланди. Він вже виступив перед парламентом та в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Місцеве видання NOS, зазначає, що під час виступу Зеленського лунали оплески, а його появу тут начебто називають “історичною”.

Про що казав Зеленський?

Президент зазначив, що в Гаазі має бути інший Володимир, який заслуговує бути покараним. Зеленський впевнений, що це станеться після перемоги України.

Зеленський зазначив, що тільки за квітень Росія вчинила більше 6 тисяч воєнних злочинів і вбила 207 цивільних, з яких 17 – діти. Ще 400 громадян України отримали поранення.

Президент згадав воєнний злочин Росії, який вона вчинили у відношенні до громадян Нідерландів. А саме падіння малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17, який у 2014 році збили над Донбасом, вбивши 298 пасажирів та членів екіпажу: «Вони загинули від рук росіян», – зазначив Зеленський.

Якщо ми подивимося на будь-яку агресивну війну в історії, то побачимо одну спільну річ — ті, хто почав війну, не вірили, що їм доведеться коли-небудь нести відповідальність за скоєне. Але війна має отримати осуд. Безкарність агресії означає, що треба з цим боротися, – сказав Зеленський.

Президент України подякував Нідерландам за надану допомогу, але зауважив, що миру можна досягти тільки завдяки свободі, верховенству права, повноцінному правосуддю, а не гібридному миру.

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