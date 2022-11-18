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  • Зеленський розгляне петицію про обмеження терміну служби для мобілізованих

Зеленський розгляне петицію про обмеження терміну служби для мобілізованих

Сьогодні 08:00
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Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих українців має бути обмежений одним роком, набрала 25 тисяч голосів.

Новости Днепра про Зеленський розгляне петицію про обмеження терміну служби для мобілізованих

Згідно з текстом, автор петиції пропонує “чітко прописати порядок проходження військової служби, обмежити термін служби за мобілізацією одним роком, а також гарантувати відстрочку для тих, хто відслужив цей термін і демобілізований, на певний час, але не менше п’яти років”.

У тексті петиції йдеться про те, що держава повинна передбачити рівномірний розподіл як прав, так і обов’язків. На даний момент, за словами автора петиції, виникла ситуація, коли, незважаючи на мобілізацію, одні люди служать без відомих їм термінів, а інші взагалі не служать, що є порушенням Конституції і загальних принципів справедливості і рівності перед законом.

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